كاتب صحفي:تشغيل الفتيات في الحقول قضية إنسانية لم تجد من يحقق فيها إعلاميًا

انتقد الكاتب الصحفي محمد صلاح، أداء وسائل الإعلام في تغطيتها لحادث الطريق الإقليمي، مؤكدًا أن المعالجة الإعلامية لم تتطرق إلى الجوانب الجوهرية في القضية، بل انشغلت بالتجاذبات السياسية والدفاع أو الهجوم على شخصيات بعينها، موضحًا، أن الحادثة كانت فرصة لفتح ملفات اجتماعية شديدة الأهمية، وعلى رأسها تشغيل الفتيات في الحقول وتجاهل معاناتهن.

وأضاف صلاح، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "لم أجد تحقيقًا صحفيًا يبحث لماذا تلجأ الأسر إلى إرسال فتياتهن بدلًا من العمال لجمع المحصول؟ من يتحمل المسؤولية؟ وما هو الدور الحقيقي للقانون في حماية هؤلاء؟"، مشددًا على أن هذه القضايا تستحق تغطية معمّقة، وليس فقط عرض نتائج المحاكمة أو الجوانب القانونية.

وتابع، أن الإعلام كان عليه أن يخرج من الإطار السياسي البحت، وأن يتوجه لمعالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تكشف الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه الحوادث: "هناك إعلام مغرض يستغل أي أزمة داخل مصر للإساءة إلى الدولة، ومن هنا فإن على الإعلام الوطني أن يتحول من الدفاع إلى الهجوم عبر كشف الحقيقة وتقديم الصورة الكاملة للمجتمع".

وشدد على أن السوشيال ميديا، رغم تعبيرها العاطفي عن مشاعر المواطنين، لم تقم بالدور المهني الكامل في هذا الصدد، ولم تُجنّد نفسها لمواجهة الهجوم الإلكتروني الذي يُشن ضد الدولة مع كل أزمة، داعيًا إلى خطة إعلامية واضحة لمواجهة تلك الحملات.