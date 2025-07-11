بكري: محاولات متكررة لإدخال كائنات سامة عبر مطار القاهرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري على أن ما يحدث مؤخرًا من حرائق في مصانع ومولات وفنادق، ربما لا يكون صدفة، بل جزء من مخطط منظم يستهدف إنهاك الدولة، مؤكدًا أن هناك محاولات متكررة لإدخال كائنات سامة عبر مطار القاهرة، في عملية وُصفت بأنها بيئية إرهابية.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن كل مواطن مصري يعرف تماما حقيقة ما يجرى، وذلك لأن الشعب مرّ بتلك التجربة في فترة صعبة من فترات سابقة.

زعزعة الاستقرار الداخلي

وأكد “بكري” أن مصر تواجه مؤامرة مدروسة تهدف لإسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلي، مشددًا على أن القضية لم تعد خلافًا سياسيًا أو أزمة عابرة، بل استهداف ممنهج لوطن بأكمله، تحركه قوى داخلية وخارجية تسعى لتفجير المجتمع من الداخل.

