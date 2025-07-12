نشرة الفن | أشرف زكي يكشف موعد ومكان عزاء الفنانة شروق .. محمد هنيدي يوضح حقيقة استئصال جزء من معدته

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

أشرف زكي يكشف موعد ومكان عزاء الفنانة شروق .. خاص

كشف نقيب المهن التمثيلية دكتور اشرف زكي عن موعد ومكان عزاء الفنانة شروق التى رحلت عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض

محمد هنيدي يكشف حقيقة خضوعه لجراحة استئصال جزء من معدته |خاص

كشف الفنان محمد هنيدي حقيقة تعرضه لأزمة صحية شديدة وخضوعة لجراحة دقيقة لإستئصال جزء من معدته كما تداول خلال الساعات القليلة الماضية

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل ليجي سي فى مهرجان العلمين

يستعد مطرب الراب ليجي سي لإحياء احدث حفلاته القادمة ضمن فعاليات مهرجان العلمين بمشاركة مروان بابلو، وتعتبر هى المرة الأولي لمشاركته فى مهرجان العلمين

لطيفة تحتفل بطرح أول دفعة من ألبوم "قلبي ارتاح" بتقنية "دولبي أتموس"

احتفلت النجمة لطيفة مساء أمس بإطلاق أول دفعة من ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، في احتفالية خاصة أُقيمت بحضور نخبة من وسائل الإعلام والصحفيين