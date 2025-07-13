Superman يحقق 123 مليون دولار في البوكس أوفيس

حقق فيلم Superman للمخرج جيمس جن إيرادات ضخمة بلغت 123 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في شباك التذاكر الأمريكي، ليصبح بذلك صاحب أقوى افتتاح محلي لفيلم في سلسلة أفلام سوبرمان على الإطلاق.

وتفوق Superman على افتتاحية فيلم Man of Steel لعام 2013، الذي سجل آنذاك 116.6 مليون دولار، ما يعكس قوة عودة شخصية سوبرمان في إطار جديد ومتفائل يعكس رؤية جيمس جن الجديدة لعالم DC السينمائي.

كما يُعد هذا الافتتاح ثاني أفضل انطلاقة في مسيرة جيمس جن الإخراجية، بعد Guardians of the Galaxy Vol. 2 الذي افتتح بـ146.5 مليون دولار.

عالميًا، حقق الفيلم حوالي 210 ملايين دولار، ما يجعله من أقوى انطلاقات أفلام الأبطال الخارقين لهذا العام، ويضعه في مسار لتحقيق أرباح كبيرة في الأسابيع المقبلة، وربما تجاوز حاجز نصف مليار دولار عالميًا.

الفيلم يمثل الانطلاقة الرسمية لعالم DC الجديد بقيادة جيمس جن، ويقدم شخصية سوبرمان برؤية جديدة تجمع بين الأمل، والعدالة، والإنسانية.

يتناول الفيلم قصة كلارك كينت الشاب وهو يتنقل بين هويته كصحفي في “ديلي بلانيت” ودوره كحامٍ للبشرية، في عالمٍ يحاول أن يجد فيه مكانًا له بين الناس.

يضم الفيلم مجموعة من النجوم، ويؤدي دور كلارك كينت / سوبرمان النجم الصاعد ديفيد كورينسويت، وتشاركه البطولة رايتشل بروسناهان في دور الصحفية الجريئة لويس لاين، و نيثان فيليون في دور وإيدي جاثيجي، وإيزابيلا ميرسيد.