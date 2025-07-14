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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بدمياط وأسوان

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن دمياط عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (3 فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين “لـ 3 منهم معلومات جنائية”.

وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الشابو ، الهيروين") ، وكذا ضبط 5 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (بندقية آلية – طبنجة – 3 فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين"لهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 918 حكم قضائى متنوع.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الأمن العام الأجهزة الأمنية دمياط أسوان حملات أمنية

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