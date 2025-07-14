حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بدمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن دمياط عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (3 فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين “لـ 3 منهم معلومات جنائية”.

وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الشابو ، الهيروين") ، وكذا ضبط 5 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (بندقية آلية – طبنجة – 3 فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين"لهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 918 حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.