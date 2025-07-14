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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بـ سوت ملونة.. أحدث ظهور لـ ريم سامي من الساحل الشمالي

ريم سامي
ريم سامي
يارا أمين

تحرص الفنانة ريم سامي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بصورها من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وظهرت ريم سامي، مرتدين سوت تتناسب مع الأجواء الصيفية على البحر، وتميزت السوت بتصميم جذاب ملون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريم سامي ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم سامي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

أعمال ريم سامي

وتعيش ريم سامي حالياً مرحلة سعيدة مليئة بالتغيرات: حيث إنها أم لطفلها الأول “سيف”.

أما على الصعيد الفني، فلازالت محافظة على حضورها بشخصية قوية، سواء عبر مشاركتها في مهرجانات أو استعداد أعمال درامية جديدة. 

أعمال ريم سامي 

كان مسلسل “حدوتة منسية” (2024)،  آخر أعمالها، كما شاركت في  مسلسل “للأذكياء فقط”.

وبدأت مسيرتها الفنية، في 2018 عبر مسلسل “للحب فرصة أخيرة”، ثم شاركت في أعمال ناجحة مثل “ولد الغلابة” و”البرنس” و”نسل الأغراب”.

ريم سامي إنستجرام الساحل الشمالي المكياج مسلسل “حدوتة منسية” مسلسل “للحب فرصة أخيرة”

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