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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دورة تدريبية متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية للعاملين بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في إطار تنفيذ توجيهات  اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات السكرتير العام للمحافظة، عقدت إدارة التدريب بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر دورة تدريبية متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للعاملين بإدارات التخطيط العمراني، وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

استمرت الدورة لمدة أربعة أيام متتالية، وتناولت التدريب العملي والنظري على برنامج ArcGIS، بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة في مجال الجغرافيا المكانية وتحليل البيانات.

وحاضر في الدورة الدكتور سيد الطيب، مدير وحدة الجيومكانية بالديوان العام، حيث قام بتقديم محتوى تدريبي متكامل شمل أساسيات البرنامج، وتطبيقاته في التخطيط وإدارة الأزمات ورصد المتغيرات المكانية.

تأتي هذه الدورة في إطار خطة المحافظة لتحديث آليات العمل ورفع كفاءة العاملين لمواكبة التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة دورة تدربية

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