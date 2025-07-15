سونيال الحبال: المصريون القدماء هم الأصل الحقيقي لعلوم الطاقة

كشف سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، تفاصيل جديدة بشأن علم الطاقة لدى المصريين القدماء، مشيرا إلى أن المصريين القدماء هم الأصل الحقيقي لعلوم الطاقة التي تُدرس حاليًا في كبرى دول العالم.

وأضافت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الممارسات الطاقية والرموز المستخدمة في الحضارة الفرعونية لا تزال تُدرس حتى اللحظة.

وتابعت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أنها درست علوم الطاقة في الصين ودول أخرى، مثل "الفونغ شوي" والطاقة الحيوية، لكنها دائمًا ما كانت تكتشف أن أصول هذه العلوم تعود إلى الحضارة الفرعونية.

وشددت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، على أن تصميم المعابد الفرعونية لم يكن يتم بشكل عشوائي، بل كان يتم وفق أسس طاقية دقيقة، حيث كانت أشعة الشمس تلعب دورًا محوريًا في اختيار مواقع البناء واتجاهاته.

وتابعت كشف سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن "المكان كان لازم الشمس تدخله، وكانوا عارفين كويس قوي هما بيعملوا إيه".