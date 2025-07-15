قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون عذر.. غياب وسام أبو علي يثير غضب الأهلي.. وهذا موقف الإدارة
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري
بيريز يرحب بعودة نجم ريال مدريد: تمنحنا دفعة للاستمرار
كان مشرقا ومنيرا.. الشيخ خالد الجندي يصف وجه النبي
صحة غزة: 93 شهيدا و278 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة
غارة إسرائيلية تستهدف وسط السويداء في سوريا
مسئولة أممية: حياة مليوني فلسطيني في غزة على المحك بسبب نقص الغذاء
اجتماعات مكثفة بالقاهرة بين مفاوضين من قطر إسرائيل حول أزمة غزة
سوريا تُغلق السويداء.. إعلان حظر تجول حتى إشعار آخر والقوات تتجه للمدينة
اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بالقاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة
قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سونيال الحبال: المصريون القدماء هم الأصل الحقيقي لعلوم الطاقة

سونيا الحبال
سونيا الحبال
عادل نصار

كشف سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، تفاصيل جديدة بشأن علم الطاقة لدى المصريين القدماء، مشيرا إلى أن المصريين القدماء هم الأصل الحقيقي لعلوم الطاقة التي تُدرس حاليًا في كبرى دول العالم.

وأضافت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الممارسات الطاقية والرموز المستخدمة في الحضارة الفرعونية لا تزال تُدرس حتى اللحظة.

وتابعت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أنها درست علوم الطاقة في الصين ودول أخرى، مثل "الفونغ شوي" والطاقة الحيوية، لكنها دائمًا ما كانت تكتشف أن أصول هذه العلوم تعود إلى الحضارة الفرعونية.

وشددت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، على أن تصميم المعابد الفرعونية لم يكن يتم بشكل عشوائي، بل كان يتم وفق أسس طاقية دقيقة، حيث كانت أشعة الشمس تلعب دورًا محوريًا في اختيار مواقع البناء واتجاهاته.

وتابعت كشف سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن "المكان كان لازم الشمس تدخله، وكانوا عارفين كويس قوي هما بيعملوا إيه".

الطاقة خبيرة الطاقة علم الطاقة سونيا الحبال المصريين القدماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

أفضل 5 سيارات كهربائية لعام 2025 يثق فيها الأمريكيون

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لدايت صحى.. عصير الأفوكادو والموز واللوز

عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..

فيديو

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد