محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مديري عموم إدارات منوف والسادات التعليمية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مديري عموم إدارات منوف والسادات التعليمية ، وذلك من خلال اختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة.

وذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات التنظيم والإدارة والتربية والتعليم ، المستشار القانوني، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ، الأمانة الفنية بإدارة الموارد البشرية بالمحافظة .

وأشار محافظ المنوفية الي أنه تم إجراء مقابلات شخصية لعدد 7 من المتقدمين لشغل الوظيفة المشار اليها ، وأن اللجنة قامت بفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقاً للمعايير والشروط المنظمة لشغل تلك الوظائف ، مضيفاً أن اللجنة قد ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة التعليمية ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الآداء .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للجهاز الإدارى بالمحافظة وذلك من خلال الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة.