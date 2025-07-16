برشلونة يمدد عقد لامين يامال حتى صيف 2031

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، تمديد عقد نجمه الشاب لامين يامال، حتى صيف 2031.

وكان برشلونة قد اتفق مع يامال في مايو الماضي على تجديد العقد لمدة 6 سنوات، قبل أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، بعد أيام قليلة من وصوله إلى سن الـ18.

وأقام برشلونة مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، تم من خلاله توقيع عقد يامال الذي يربطه ببرشلونة حتى صيف 2031.

كما أعلن برشلونة رسميًا، أن يامال سوف يرتدي القميص رقم 10، بداية من الموسم المقبل.

جدير بالذكر، أن يامال كان قد برشلونة في الموسم الماضي، لتحقيق الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر.