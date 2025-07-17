أنهى حياة 61مواطنا.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل حريق محافظة واسط

نعت وزارة الداخلية العراقية ضحايا الحريق المروع الذي اندلع في بناية تجارية مكونة من خمسة طوابق وسط محافظة واسط، والتي تضم مطعمًا وهايبر ماركت، لم يمضِ على افتتاحها سوى سبعة أيام".



وقالت الوزارة في بيان لها "هذا الحريق أودى بحياة (61) مواطنا بريئا، غالبيتهم قضوا اختناقا داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم (14) جثة متفحمة غير معلومة في حادث مؤلم هزّ الوجدان والضمير".



وأضافت "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ أكثر من (45) شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى، بجهد بطولي وتفان عال".

وتابعت الداخلية العراقية بيانها قائلة "وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة المستشار الفني للوزير، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد مواضع الخلل والمسؤولية بدقة وشفافية".

وختمت الداخلية بيانها قائلة "لن نتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها، التزامًا بالحق والعدالة، وحرصًا على سلامة المواطنين وسنعلن نتائج التحقيقات الفنية الشاملة فور اكتمالها، التزاما من الوزارة بمبدأ الشفافية الكاملة أمام الرأي العام".