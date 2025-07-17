بطلها جارناتشو.. صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

كشف تقرير صحفي، عن تفاصيل صفقة تبادلية محتملة، بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، بطلها الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب الشياطين الحمر.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية - نقلًا عن تقارير إسبانية، فإن مانشستر يونايتد وضع عينه على مهاجم تشيلسي نيكو جاكسون، بينما يراقب تشيلسي جارناتشو منذ فترة.

وأضافت أن تشيلسي يحتاج إلى تعزيز أجنحته الهجومية بعد رحيل مادويكي، ورغم عدم وجود عروض رسمية، بدأ كلا الناديين بدراسة صفقة تبادلية بينهما.

تشيلسي بطلا لمونديال الأندية

يذكر أن فريق تشيلسي الإنجليزي تُوج بطلاً لكأس العالم للأندية 2025، الأحد الماضي، بعد اكتساح باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية.