أخبار التوك شو: توتر غير مسبوق في السويداء.. وتصاعد دعوات الحرب ضد إسرائيل بالشارع السوري.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



السياحة مستمرة رغم التقلبات الجوية في أسوان.. وأبو سمبل يستقبل مئات الزوار

رغم تقلبات الطقس، أكد مراسل "إكسترا نيوز" أن السياحة في أسوان لم تتأثر بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن معبد أبو سمبل استقبل نحو 1630 سائحًا من جنسيات متعددة حتى العاشرة صباحًا، في وقت لم تُسجل فيه أي تأثيرات على باقي المواقع الأثرية مثل معابد كوم أمبو وإدفو وأسوان.



توتر غير مسبوق في السويداء.. وتصاعد دعوات الحرب ضد إسرائيل بالشارع السوري

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن مدنًا سورية عدّة شهدت، أمس، تظاهرات واسعة حملت هتافات داعية للحرب ضد إسرائيل، ردًا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي اعتبرها المتظاهرون دعمًا مباشرًا لأحد أطراف النزاع الداخلي على حساب الدولة، وفق وصفهم.



ليلة دامية بـ غزة.. 18 شهيدًا في تصعيد إسرائيلي عنيف شمال وجنوب القطاع

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، إن القطاع شهد تصعيدًا عنيفًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًا، في أعقاب هجمات برية وجوية على مناطق متفرقة، أبرزها جباليا البلد شمالًا وجنوب خان يونس.



خبيرة تغذية: نوعية الفطار تؤثر على يومك.. والسهر في الصيف يُربك الجسم

أكدت خبيرة التغذية منال عز الدين أن هناك فرقًا كبيرًا بين وجبة فطور صحية وأخرى ضارة، موضحة أن البعض يبدأ يومه بوجبة بسيطة تحتوي على جبنة قريش وكوب شاي، بينما يفضل آخرون تناول المخبوزات المحلاة مثل الكرواسون والباتيه.



قصف إسرائيلي يُصيب كنيسة دير اللاتين ويخلّف شهداء ومصابين| تفاصيل

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بوقوع إصابات جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف كنيسة دير اللاتين الواقعة في البلدة القديمة بمدينة غزة.



الداخلية العراقية: إنقاذ ناجح لعشرات الأشخاص من داخل المبنى المحترق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وزارة الداخلية العراقية، بأنه تم إنقاذ أكثر من 45 شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى الذي اندلع فيه حريق ضخم في أحد المراكز التجارية بمحافظة واسط، وسط جهود مكثفة من فرق الدفاع المدني لاحتواء الحريق ومنع امتداده إلى مناطق مجاورة.



متحدث «الوزراء»: انخفاض التضخم يأتي في إطار جهود مستمرة منذ أشهر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ انخفاض نسبة التضخم يأتي في إطار جهود مستمرة على مدى عدة أشهر منذ العام الماضي، موضحا أنّ الجهود والسياسية النقدية الناجحة للبنك المركزي استطاعت أن تحتوي التضخم، معلقا: «بدأنا بالفعل مشهد المسار النزولي له من أجل تحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو خفض التضخم إلى أقل من 10%».



أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 17-7-2025 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 17-7-2025.

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ذروة موجة شديدة الحرارة خلال اليوم وغدًا، وسط ارتفاع غير مسبوق في نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات عن المعلنة فعليًا.