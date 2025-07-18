بكري: الرئيس السيسي قائد جسور في الدفاع عن الأمن القومي المصري.. والأمم المتحدة: استهداف أماكن العبادة في غزة غير مقبول | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

القومي للبحوث: نجحنا في تطوير لقاح مصري 100% لكورونا

أكد الدكتور محمد أبو الدهب، رئيس شعبة البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن المركز يمثل صرحًا بحثيًا متكاملًا يربط بين العلم والتطبيق، ويقدم خدمات طبية متخصصة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يسمح بإهانة كبار السن بسبب قانون الإيجار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من أجل الوطن، وذلك من أجل مستقبل أجيالنا القادمة وأحفادنا، مشيرا إلى أن الدولة قامت بانجازات ومشروعات في كل المجالات الصناعية والزراعية والبنية التحتية وحياة كريمة.



مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد جسور في الدفاع عن الأمن القومي المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من أجل الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري في 30 يونيو و 3 يوليو.

وزير الزراعة: مشروعات الاستصلاح تقود مصر نحو الاكتفاء الغذائي

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تمتلك فعليًا نحو 9.5 مليون فدان منزرعة، إلا أن هذا الرقم يعادل إنتاجيًا ما يتراوح بين 15 إلى 16 مليون فدان، وذلك نتيجة اعتماد نظام الزراعة المتعددة الدورات، حيث يُزرع الفدان الواحد أكثر من مرة في العام.

بن جفير: أدعو نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل وتشجيع الهجرة والاستيطان، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الأمم المتحدة: استهداف أماكن العبادة في غزة غير مقبول

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنّ استهداف أماكن العبادة في غزة غير مقبول ويجب حماية الناس الذين يلجؤون إليها، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

محافظ الأقصر: عودة قوية للطيران المباشر.. رحلات مباشرة من لندن ومدريد وباريس

كشف عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن التواصل المباشر مع المواطنين أسهم في تقليص الفجوة بين الحكومة والشارع، قائلاً: "قرب المسافات بصورة غير عادية، وخلق ثقة متبادلة بين المواطن والحكومة، سواء على مستوى المحافظة أو المحافظ نفسه، وهذه هي النقطة الأهم، أن تثق الناس في الحكومة وتعتبرها ممثلة حقيقية لها".

رئيس الوزراء البريطاني: نريد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون تأخير

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون تأخير أو أي شروط، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يسعى إلى كسر إرادة الفلسطينيين وفرض سياسة التهجير

أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال، وتحديدًا الحكومة اليمنية المتطرفة، يستغل الوقت لمواصلة جرائمه.

