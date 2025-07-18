عبد السعيد بعد تجديد عقده: اخترت اختتام المسيرة في حضن الكيان

علق عبد الله السعيد لاعب الزمالك علي تجديد عقده مع نادي الزمالك رسميا لمدة موسمين .

وكتب السعيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “اخترت أن أختتم المسيرة في حضرة الكيان الكبير... الزمالك”.

أعلن عبد الله السعيد انضمامه رسميًا إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن ختام مسيرته الكروية سيكون داخل جدران القلعة البيضاء، في رسالة مؤثرة وجهها لجماهير الفريق.

وكتب السعيد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "اخترت أن أختتم المسيرة في حضرة الكيان الكبير... نادي الزمالك.

اخترت أن أضع النقطة الأخيرة في سطر كتبه جمهور لا يعرف سوى لغة الحب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء.. شكرًا لكم على هذا الحضن الدافئ، على الثقة الغالية، وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي".

وأضاف: "وعد من القلب... أن أهب كل ما تبقى من عطائي لقميص الزمالك وجماهيره العظيمة".



أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

ووقع عبد الله السعيد على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

يأتي ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.