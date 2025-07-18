قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة مصر للمعلوماتية تطلق معرض "عودة للتراث" بدار الأوبرا غدا
باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي
الهلال يجدد عقد ياسين بونو لـ 2028.. الإعلان الرسمي خلال أيام
موسكو تعلن استعدادها لجولة تفاوض ثالثة مع كييف وتنتقد مماطلة أوكرانيا
وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق
طقس الجمعة .. حرارة شديدة وشبورة مائية صباحا
أمريكا تنهي المغادرة الإلزامية لموظفيها في العراق وتبقي على تحذير عدم السفر
مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة
معرض "ديارنا"| عندما يصبح الابن أستاذ.. أحمد عبد السميع يضيء الساحل ببريق النحاس
اعلان جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل في الجيزة
أوروبا تمنح إيران مهلة لإحياء الاتفاق النووي.. وتلوح بإعادة العقوبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رحل حزنا على شقيقته.. وفاة الإعلامي أشرف منير صبري بعد أيام من فراق أمل منير

أشرف منير صبري
أشرف منير صبري
محمد الشعراوي

غيب الموت الإعلامي والأكاديمي الدكتور أشرف منير صبري، بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته المذيعة أمل منير، حيث دخل في حالة من الحزن الشديد والاكتئاب على فراقها، حتى لحق بها.

الراحل كان أستاذا بقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم، كما عرف بإسهاماته الإعلامية المميزة من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا في الملعب"، الذي قدم عبره تغطية موضوعية لقضايا الرياضة والشباب، بروح مهنية راقية، وحرص دائم على إيصال رسالة إعلامية نظيفة ومسؤولة.

وافته المنية يوم الأربعاء، وشيعت جنازته يوم الخميس، في أجواء سادها الحزن بين أفراد أسرته وطلابه وزملائه ومحبيه، الذين أجمعوا على دماثة خلقه وعطائه الكبير في ميادين التعليم والإعلام.

كان الدكتور أشرف صبري نموذج للعالم المربي الذي لم يبخل بعلمه وخبراته على طلابه، كما كان عنوانًا للإعلامي الملتزم، الذي حافظ على المصداقية والاحترام في كل ما قدمه من محتوى.

نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق

نعى النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسي وفاة الإعلامي الدكتور أشرف منير صبري الذي وافته المنية أمس.

قال نقيب الإعلاميين إن الراحل أشرف منير صبري كان دمث الخلق ورمزًا للإعلامي المهني، حيث كان له بصمة مميزة في الإعلام الرياضي ومن أهم  برامجه 'الكاميرا في الملعب'  حيث قدم من خلاله رسالة إعلامية راقية اهتمت بتغطية كواليس وأحداث مبارايات كرة القدم.

ويدعو نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

أشرف منير صبري الدكتور أشرف منير صبري المذيعة أمل منير تدريس التربية الرياضية التربية الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

حسام حبيب

حسام حبيب يهنئ رامي صبري على ألبومه الجديد ويعلق: "الأغنية حلوة منك وبصوتك"

احمد عز وكريم عبد العزيز

تركي آل الشيخ يكشف عن البوستر التشويقي الثاني لفيلم 7DOGS

صورة من الفيلم

قصة من قلب السودان،، تنويه خاص لفيلم مدنياو بمهرجان القدس للسينما العربية

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد