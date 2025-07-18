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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توفير الحكومة للسلع بأسعار مناسبة أصبحت من ضروريات الحياة للمواطنين

النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تراقب الأسواق لتوفير السلع بأسعار مناسبة. 

وأكد الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : أن ما أعلنت عن الحكومة يعتبر من ضروريات الحياة بالنسبة للمواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن انخفاض مؤشر التضخم إلى ١٤.٤٪؜ ، لافتا إلى أن الحكومة تراقب الأسواق لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأضاف مدبولي أن هناك تقارير أشادت بالاقتصاد المصري والأثر السلبي من نتاج الحرب الإسرائيلية الإيرانية ، مؤكدا أنه لم يظهر لها أي تداعيات علي الاقتصاد المصري ، كما أثنى على كروم سعر الصرف .

وأشار إلى أن جميع سفن التغييز دخلت الخدمة حتي لا يتم اي انقطاع للكهرباء ، مؤكدا أن هذه السفن تعمل بطاقة ٢٢٥٠ مليون طن قدم بترول.

وأشار إلى أن هناك سفنتين اخريتين سيدخلون الخدمة قريبا لتأمين احتياجاتنا من الغاز ، لافتا إلى أن الدولة سددت مليار دولار متأخرات لشركات البترولية العاملة في مصر ، كما أن مصر ملتزمة بسداد الديون ، و قبل نهاية العام سوف يتم تسديد مليار و٤٠٠ مليون دولار. 

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الذي استهله بالإشارة إلى النتائج المهمة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، معتبراً أن هذه المشاركة تؤكد حرص الدولة المصرية على التواجد في اجتماعات الاتحاد الأفريقي بأعلى مستوى مُشاركة؛ المتمثل في حضور الرئيس، سعياً لتقوية علاقاتها مع أشقائها في القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها تأثيرا بارزا في العمل الأفريقي من خلال ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآليتين مُهمتين جداً في أفريقيا، الأولى هي اللجنة التوجيهية للنيياد، التي ترأستها مصر مُتمثلة في فخامة الرئيس لعامين على التوالي، والثانية هي المؤتمر الخاص بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا، وهما آليتان داخل الاتحاد الافريقي لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية، حيث مثل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي؛ فرصة لاستعراض الجهود التي تحققت في هاتين الآليتين.

الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الأسواق السلع انخفاض مؤشر التضخم

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