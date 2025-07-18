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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بالقانون .. عقوبات تقليد العلامات التجارية

أجهزة كهربائية
أجهزة كهربائية
أميرة خلف

تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، تخصص في إعادة تدوير أجهزة كهربائية تالفة ومستعملة وطرحها بالأسواق على أنها جديدة، مستخدمًا في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة بهدف تضليل المستهلكين.


و عقب تقنين الإجراءات ، تم استهداف المنشأة محل البلاغ، 
وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص ، كما اعترفوا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإستخدام أجهزة تالفة وأخري مستعملة وإجراء بعض التحسينات وطرحها في الأسواق.


كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل  المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.


عقوبة تقليد العلامات التجارية


يستعرض صدى البلد العقوبات المقررة قانونا عن تقليد العلامات التجارية.

طبقا لنص المادة 113 والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:


1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.


وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.


كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في الجريمة، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال الحكم بالإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة العود.

حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك البساتين محافظة القاهرة أجهزة كهربائية تقليد العلامات التجارية

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