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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الكرة الفرنسية يتعرض للسرقة

فرنسا
فرنسا
ياسمين تيسير

تعرض منزل نجم الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني للسرقة  صباح اليوم الجمعة، بالقرب من مارسيليا في مقاطعة بوش دو رون.

واكدت قناة RTL الفرنسية، انه في حوالي الساعة 5:30 صباحًا، استيقظ بلاتيني على صوت ضجيج قادم من حديقة منزله، وعند خروجه للتحقق، شاهد شخصًا ملثمًا يرتدي ملابس سوداء أمام نافذة منزله، فر هاربًا على الفور.

وكشفت عملية التفتيش عن اقتحام المنزل وسرقة نحو عشرين من جوائز بلاتيني الرياضية، التي كان يعرضها في كوخ داخل الحديقة، تشمل كؤوسًا وميداليات حصدها خلال مسيرته الكروية.

وأكد مكتب المدعي العام في مارسيليا، في اتصال مع قناة RTL، فتح تحقيق عاجل في الحادث، مشيرًا إلى تولي فرقة الدرك المحلية التحقيقات الأولية.

الكرة الفرنسية فرنسا بلاتيني

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