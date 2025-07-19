رصف طريق «الشين - قطور» يقترب من نهايته بعد سنوات من المعاناة

في استجابة سريعة لمطالب أهالي مركز ومدينة قطور، أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن اقتراب الانتهاء من أعمال رصف طريق “الشين - قطور”، الذي عانى المواطنون من تدهور حالته على مدار سنوات، ما أثر على حركة التنقل وتسبب في تكرار الحوادث.

وقال إن المشروع الذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية، يدخل الآن مراحله النهائية مع بدء تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية.

جهود محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الطريق، الذي يمتد بطول 8 كيلومترات، يمثل محورًا مروريًا هامًا يربط بين مركز قطور والقرى والعزب التابعة له، ما يضاعف من أهمية الإسراع في إنجازه لتحقيق السيولة المرورية الآمنة والربط بين التجمعات السكنية والمرافق الحيوية، مع الحرص الكامل على تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وخلال متابعته الميدانية للأعمال، شدد الجندي على ضرورة مضاعفة وتيرة العمل على مدار الساعة للانتهاء من الرصف في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الطريق كان من بين الشكاوى المتكررة من المواطنين، بسبب تهالك الطبقات وامتلائه بالحفر، الأمر الذي استدعى وضعه على رأس أولويات مشروعات التطوير خلال المرحلة الحالية.

رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية

وأضاف محافظ الغربية أن المشروع لا يقتصر فقط على تحسين حركة المرور، بل يندرج أيضًا ضمن رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية وتهيئة بيئة تنموية متكاملة، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة المشروعات على الأرض وضمان تنفيذها بجودة واستدامة تحقق رضا المواطن على المدى الطويل.