وزير خارجية إيران: وقف إطلاق النار مع إسرائيل هش.. ومستعدون للرد على أي عدوان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وقف إطلاق النار القائم بين إيران وإسرائيل في المنطقة هش للغاية، مشددًا على أن طهران في حالة استعداد كامل لمواجهة أي عمل عدواني قد يصدر عن الجانب الإسرائيلي، وذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وقال "عراقجي" خلال تصريحات صحفية اليوم، إن الأوضاع الأمنية لا تزال مشحونة، وإنه "في ظل التصعيد المستمر والتوتر الإقليمي، فإننا لا نستبعد أي سيناريو، ونتعامل مع المرحلة بدقة واستعداد كامل".

طهران تتريث في قرار استئناف المفاوضات النووية

وفي سياق آخر، كشف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن العودة إلى طاولة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن "المسألة لا تزال قيد الدراسة والتقييم من جانب مؤسسات الدولة المختلفة".

وأوضح أن الملف النووي الإيراني مرتبط بتطورات إقليمية ودولية معقدة، وأن "طهران بحاجة إلى ضمانات واضحة قبل العودة إلى المفاوضات، خاصة بعد التجارب السابقة التي أظهرت هشاشة الالتزامات من الطرف الآخر".