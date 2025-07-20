أسعار ومواصفات هيونداي سنتافي 2025 في السعودية

تعد السيارة هيونداي سنتافي موديل 2025 واحدة من أشهر السيارات الكورية الجنوبية المقدمة في السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بسعر يبدأ من 132,985 ريال، وبعدد متنوع من الفئات.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي سنتافي

تعتمد هيونداي سنتافي على محرك تيربو سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 281 حصانًا، و422 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، وتقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات بحسب الفئة.

هيونداي سنتافي

تجهيزات هيونداي سنتافي 2025

تأتي السيارة هيونداي سنتافي 2025 بواجهة أمامية ذات مصابيح ضوئية بشكل حاد، بالإضافة إلى شبكات سوداء، وجنوط رياضية بقياس يصل إلى 21 بوصة، فتحة سقف بانوراما، حساسات حركة أمامية وخلفية، مرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، كاميرا محيطة.

هيونداي سنتافي

تضم السيارة هيونداي سنتافي موديل 2025، نظام صوتي ترفيهي مكون من 12 سماعة طراز BOSE، شاحن لاسلكي للهواتف، مقاعد من جلد نابا للفئة عالية التجهيز، شاشة معلومات تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياس 12.3 بوصة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

هيونداي سنتافي

أسعار السيارة هيونداي سنتافي موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة هيونداي سنتافي 2025 في السعودية من 132,985 ريال، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة بين 133,690 ريال و 150,235 ريال، أما أسعار الفئة الرابعة والخامسة فتتراوح بين 153,125 ريال و 176,125 ريال، وجاءت الفئة السادسة بسعر 186,245 ريال، و 205,450 ريال للفئة عالية التجهيزات.