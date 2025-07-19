تعقر صفقة جيوكيريس إلى آرسنال.. سبورتنج لشبونة يعرقل الانتقال بشروط مفاجئة

توقفت المفاوضات الجارية بين نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ونظيره الإنجليزي آرسنال بشأن انتقال المهاجم السويدي المتألق فيكتور جيوكيريس، بعد أن فرض النادي البرتغالي شروطًا جديدة أربكت مسار الصفقة رغم اقترابها من الحسم.

وكان آرسنال قد دخل بقوة في مفاوضات لضم جيوكيريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذكرت تقارير أن الطرفين كانا على وشك إبرام اتفاق نهائي، قبل أن يُفاجأ مسؤولو "المدفعجية" برفض لشبونة للبنود المالية المتعلقة بالحوافز، ما أدى إلى توقف المفاوضات مؤقتًا.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن آرسنال عرض مبلغًا مبدئيًا يقدر بـ63.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت مشروطة، لكن سبورتنج أبدى اعتراضه على نسبة الحوافز، مطالبًا بتعديلات جديدة على هيكل العرض، ما أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر.

وكان آرسنال يخطط لإنهاء الصفقة قبل عودة الفريق إلى لندن اليوم السبت، استعدادًا لانطلاق جولته التحضيرية في آسيا، إلا أن تعثر الاتفاق مع سبورتنج سيجبر النادي على إعادة تقييم خياراته الهجومية.

من جانب آخر، يواجه سبورتنج ضغوطًا متزايدة للتحرك بسرعة من أجل تأمين بديل لجيوكيريس، خاصة بعد أن أبلغ نادي ألميريا الإسباني مسؤولي النادي البرتغالي بأن مهاجمه الكولومبي لويس سواريز – المرشح الأبرز لخلافة جيوكيريس – دخل دائرة اهتمام عدة أندية أخرى تسعى للتعاقد معه.

وحسب المدير الرياضي لألميريا، فإن سبورتنج لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي للحصول على خدمات سواريز، الذي تألق بشكل لافت في الموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مسجلًا 27 هدفًا خلال 41 مباراة، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الطامحة في دعم صفوفها هجومًا.

وتترقب جماهير آرسنال الحسم، لا تزال الأمور معلقة بين المطالب المالية المرتفعة من سبورتنج، وسعي ألميريا للحفاظ على نجمها، لتبقى صفقة جيوكيريس رهينة للمفاوضات المتوقفة والقرارات العاجلة التي قد تُتخذ في الأيام القليلة المقبلة.