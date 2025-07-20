رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بمنع التعدي على حرم الطريق

شدد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، على منع التعدي على حرم الطريق، وتحقيق أعلى درجة من الانضباط والالتزام بالمساحات القانونية المقررة للأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس مدينة بورفؤاد، تابع خلالها أعمال إزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة؛تأتي الجولة الميدانية في إطار جولات الدكتور إسلام بهنساوي اليومية اليومية لمتابعة مستوى النظافة في شوارع وميادين المدينة، رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات.

رئيس مدينة بورفؤاد يُشدد على منع التعدي على حرم الطريق

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على مواصلة وتكثيف الجهود في ملف النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات، والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية في هذا الملف، نظرًا لأهميته في الحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين.

وخلال الجولة، التقى الدكتور إسلام بهنساوي عدداً من المواطنين ،مؤكدًا تقديم كامل الدعم لرفع كفاءة الطرق والميادين للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية والانضباط في الشوارع بأنحاء المدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.