برامج التوك شو| الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء .. والأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

الرئيس السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والضفة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.



مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: ننتظر دخول 3 شاحنات طبية والاحتياج في غزة كبير للغاية

قال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنّ الجمعية تلقت، صباح اليوم، إخطاراً من وزارة الصحة الفلسطينية يفيد باعتزام منظمة الصحة العالمية إدخال 3 شاحنات محمّلة بالأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية إلى القطاع، موضحًا، أن الجمعية تتابع منذ الصباح مع وزارة الصحة والمنظمة الدولية إجراءات السماح بدخول هذه الشاحنات، ومؤكداً أن الحاجة لها كبيرة للغاية في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية.



الداخلية: حركة حسم أعدت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد

أعلنت الداخلية المصرية، أن حركة حسم أعدت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



شاطرة يا حبيبتي.. ياسمين عز: زوجة الملياردير أندي بايرون طلبت الطلاق وهتاخد نص ثروته

قالت الإعلامية ياسمين عز: "الملياردير آندي بايرون قال لأم مايكل مراته عندي اجتماع.. واتصور في حفلة بيخونها مع مديرة الـHR واتفضح في العالم كله، ورصيده في الستر خلص، وأحب أبشره أن رصيده في البنك كمان خلص".



ابتكار طبي روسي جديد.. واحتفالات صيفية مبهجة بيوم نهر موسكو تتصدّر عناوين الصحف الروسية اليوم

قال حسين مشيك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنّ السلطات الروسية، بالتعاون مع عدد من الجامعات المحلية، تعمل على تطوير ابتكار طبي جديد يُعنى بمراقبة تدفق الدم في الشرايين باستخدام أجهزة الليزر، دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، حيث يأتي هذا الابتكار في إطار جهود موسكو المتواصلة للتقدّم العلمي والطبي رغم العقوبات الغربية والصراع الجيوسياسي، إذ تواصل روسيا سعيها لتعزيز مكانتها في المحافل الدولية من خلال مساهماتها في المجال الطبي.



حاتم البدوي: الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء ولا يملك سلطة زيادته

انتقد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الذي يُلزم الصيدلي ببيع الدواء القديم بالسعر القديم، واصفًا إياه بأنه خراب بيوت للصيادلة، ومخالف لقانون التسعيرة الجبرية، الذي ينص على توحيد سعر السلعة.



أسعار الذهب اليوم الأحد 20 يوليو.. كم وصل عيار 21 الآن؟

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.



الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.