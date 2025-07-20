رامي عاشور: تبادل الأدوار بين مصر والسعودية ركيزة الاستقرار الأساسية

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إن تبادل الأدوار المتكامل بين مصر والسعودية يمثلان ركيزة الاستقرار الأساسية، لافتا إلى أن القاهرة والرياض على المستوى الإقليمي يكملان بعضهما البعض في ملفات تمثل تحديات للبلدين.

الملف الليبي والسودان

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن الملف الليبي والسودان وسوريا، وحتى الأمر في قطاع غزة، نجد أن التوجهات المصرية والسعودية واحدة، بل بالعكس يكون هناك تبادل أدوار يكمل بعضه.

وقف الممارسات الإسرائيلية

ولفت إلى أن الدولة المصرية كانت قد نادت بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الممارسات الإسرائيلية، ونفس الأمر حدث من جانب المملكة العربية السعودية، بل بالعكس كان هناك تعاون مشترك بين البلدين.