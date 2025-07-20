يوسف معاطي يكشف عن المشاكل التي واجهها بسبب قلمه

قال يوسف معاطي إن حياتي اتدمرت وأنا صغير ومنزلي وأسرتي بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة السويس، وتهجرت أنا وأسرتي من السويس.

وأضاف أن معظم أعماله كانت متأثرة بما عشته في الماضي، وما يحدث في غزة سيكون له تداعيات كبيرة على العالم، وتحدث عن مسلسل “ارهابيات وشارونيات” الذي قدمه، قائلًا: كانت صدمة كبيرة لديهم أن أقدم برنامجًا كوميديًا عن شارون وأمه بشكل ساخر وكوميدي، وتعرض البرنامج لضغط كبير، وسحبوا إعلانات الشركات الكبرى، ولكن كان هناك تكاتف وتعاون لاستمرار إذاعة البرنامج.

القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه عندما قدم فيلم "السفارة في العمارة" الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية ولكن بشكل كوميدي، وأيضًا فيلم "حسن ومرقص" عن الفتنة الطائفية وتم تناوله بشكل به مزيج من الدراما والكوميديا. وتابع أن الكوميديا أقوى من القنبلة، وبترول مصر هو الكوميديا، إن خفة دم الشعب المصري وقدرته على الضحك هي من جعلت مصر العظيمة تعيش لأكثر من 7 آلاف سنة وهي سر من أسرار قوة مصر، وأثناء سفري قمت بتأليف كتاب "الكوميديا الفرعونية".