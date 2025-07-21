غرق شاب انقلب بالتروسيكل في ترعة جهينة بسوهاج

شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مصرعه غرقًا، عقب انقلاب تروسيكل كان يقوده وسقوطه بالترعة الرئيسية المجاورة للطريق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بغرق شاب داخل الترعة الرئيسية بدائرة المركز، وجارٍ انتشال الجثمان.

وبالفحص والتحري، تبين أنه أثناء سير تروسيكل قيادة المدعو "حسام ع. م. ع"، 18 عامًا، حاصل على دبلوم، ويقيم بدائرة المركز، اختل مقود المركبة بيده ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وسقوطه داخل الترعة، وغرقه في الحال.

ونجحت قوات وحدة الإنقاذ النهري في انتشال جثمان الشاب، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي.

كما أفاد شاهد الواقعة، وهو مرافق المتوفي، المدعو "محمد ع. ع. ع"، 18 عامًا، حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية، بأن الحادث وقع نتيجة انقلاب التروسيكل بشكل مفاجئ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، ونفى وجود شبهة جنائية.

وأيد والد المتوفى، المدعو "علي م. ع. أ"، 64 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، ما ورد بالتحريات، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.