رئيس مدينة بورفؤاد يناقش ميدانيا مقترح الخطة الاستثمارية لأعوام 2025 / 2027

ناقش الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم،مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية 2025 / 2027، والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

رافقه خلال الجولة المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندس وليد البوهي بإدارة الطرق، والمهندس محمود ياقوت ممثل مديرية الطرق والنقل.

بهنساوي : المقترح يضم استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين و المناطق السكنية

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية للأعوام المالية 2025 / 2027 والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.

و أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سيتمبر بطول 920 متراً بداية من شارع جواد حسني وصولاً لشارع الجامعة ، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية وتشمل منطقة مجمع المدارس بمنطقة معاشات هيئة قناة السويس ومساكن منخفض التكاليف، مؤكداً على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق رئيسية وفرعية )

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي الحالي وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات، وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد، وبخاصة مشروعات الرصف.