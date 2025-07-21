مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 30 يوليو استجابةً لمطالبهم.. التفاصيل كاملة

في استجابة سريعة لمطالب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، أعلن المشرف على مكتب تنسيق الجامعات عن مد فترة اختبارات القدرات للكليات حتى يوم 30 يوليو الجاري، بدلًا من الموعد السابق، وذلك لتوفير فرصة أكبر أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات قدرات كشرط للقبول.

مكتب تنسيق الجامعات: نسعي لتسهيل جميع الإجراءات

وأكد المشرف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة في خدمة الطلاب وتسعى لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق، موضحًا أن الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق يعمل على مدار 24 ساعة دون توقف.

وأشار إلى أن خطوات التسجيل أصبحت سهلة ومبسطة، إذ يستطيع الطالب تسجيل رغباته في ثوانٍ معدودة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، وإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، ثم اختيار الكليات التي يرغب في التقديم لها ضمن اختبارات القدرات.

وشدد المسؤول على أهمية متابعة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل مستمر، لمتابعة أي تحديثات أو تعليمات جديدة تخص التنسيق واختبارات القدرات.

الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واشراف الدكتور مصطفى رفعت امين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.





