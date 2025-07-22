قرار عاجل ضد صانعة محتوى أثارت الجدل وأساءت إلى جهة حكومية لزيادة المشاهدات

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم والأمن العام، 4 أيام على ذمة التحقيق.

القصة الكاملة

بثت صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تضمنت عبارات تشهير وإساءة لعدد من المسئولين بإحدى الجهات الحكومية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وفي هذا التقرير نوضح القصة الكاملة للمتهمة.

رصد الفيديوهات

كشفت جهود وزارة الداخلية ملابسات البلاغ المُقدم من موظف بإحدى الجهات الحكومية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، أبلغ بتضرره من نشر صانعة المحتوى لمقاطع تتضمن إساءات لجهة عمله.

القبض على المتهمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى، لقيامها ببث مقاطع فيديو عبر قناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات تشهير وإساءة لعدد من المسئولين بإحدى الجهات الحكومية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

اعترافات المتهمة

بعد فحص البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمة وضبطها، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بهدف جذب التفاعل وزيادة عدد المشاهدات على منصاتها الإلكترونية.

التحقيق مع المتهمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.