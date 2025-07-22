وكيل الزراعة بالدقهلية: توريد 273 ألفا و793 طن قمح حتى الآن

أكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية المهندس محمد السيد أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية توريد محصول القمح موسم 2025 بمراكز التوريد على مستوى المحافظة حتى اليوم /الثلاثاء/ بلغت 273 ألفا و793 طنا، بزيادة معدل التوريد عن العام الماضي بفارق 5291 طنا.. حيث كان موسم التوريد العام الماضي بنفس الفترة 268 ألفا و502 طن.. مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة من القمح هذا العام 231437 فدانا.



وقال وكيل الزراعة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين منذ بدء الحصاد حتى توريد المحصول.



وأضاف أنه يتابع عملية الحصاد والتوريد للصوامع والشون بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التموين وأن لجان الاستلام تواصل عملها بشكل يومي لفحص واستلام كميات القمح من المزارعين وفقا للضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة موسم التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، والإدارات الزراعية بها غرف عمليات ترتبط بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لتلافي أي مشكلات وحلها على الفور للوصول إلى موسم توريد ناجح وتحقيق المستهدف هذا العام.

