سامح السيد: الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا من الحية وصلاحة لمدة عام

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن صناعة الدواجن تُعد من أقوى الصناعات في مصر، وتتميز بتطورها المستمر وتوجهها نحو التحديث، مشيرًا إلى أهمية تقليل حلقات تداول الدواجن من المنتج إلى المستهلك لتقليل الفاقد ورفع معدلات السلامة الغذائية.

الدواجن المبردة والمجمدة

وشدد السيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، على أن الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا من الدواجن الحية، لافتًا إلى أن الذبح الفوري لا يزيل التعداد البكتيري، والذي لا يتم القضاء عليه إلا من خلال التبريد أو التجميد، وليس عبر الطهي فقط.

وأشار إلى أن صلاحية الدواجن المجمدة تمتد إلى عام كامل، مؤكدًا أن مصر تنتج 4 ملايين دجاجة يوميًا، ويتم حاليًا العمل على تطوير المزارع البدائية لتحسين جودة الإنتاج وضمان سلامته.