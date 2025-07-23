قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 وات في الساعة.. الكمبيوتر المفتوح أكثر استهلاكًا للكهرباء حتى لو غير مستخدم
سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-7-2025
موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
رسميًا.. تغييرات مفاجئة في السوبر السعودي .. الهلال ينسحب والأهلي بديلًا
الأرصاد تحذر: طقس الأربعاء شديد الحرارة وشبورة مائية كثيفة بشمال البلاد
«القرآن يرفع قدر العلماء»| راندا البحيري بعد نتيجة الثانوية: كنت شاطرة وهقولكم جبت كام
درس كبير جدًا.. أحمد بلال يُعلّق على اعتذار وسام أبو علي للأهلي وجمهوره
بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025
الإعلان خلال ساعات.. الزمالك يُنهي إجراءات التعاقد مع 5 صفقات جديدة
الأرصاد تحذّر من طقس اليوم: شديد الحرارة نهارًا رطب ليلًا على أغلب الأنحاء
رئيس الوزراء الياباني يستقيل من منصبه نهاية أغسطس المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقوبة ممارسة أعمال البلطجة في القانون

حبس
حبس
أميرة خلف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتلويح بعصا خشبية بإحدى القرى في القليوبية.


وبإجراء التحريات تبين قيامه بهذه الأعمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


عقوبة ممارسة أعمال البلطجة في القانون


ونصت المادة (375 مكرر) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.


متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو أعمال البلطجة حبس عقوبة قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

طلاب الثانوية العامة 2025

منح لـ10%.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق كليات الطب 2025

يصل 74% ببعض الجامعات.. ننشر مؤشرات تنسيق كليات الطب لطلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

رسوب 154545 طالب وطالبة في نتيجة الثانوية العامة 2025

أوائل الثانوية العامة 2025

صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

ترشيحاتنا

انتشار الزلازل قبل ظهور المهدي المنتظر

ما هو حال المسلمين قبل ظهور المهدي المُنتظر؟.. انتشار الزلازل واختلاف الناس

الثانوية الأزهرية

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 .. مصدر رسمي يؤكد اعتمادها الأسبوع المقبل

وزير الأوقاف ووزير الشئون الدينية التركي

رئيس الشئون الدينية التركي: ذكر مصر في الكتب السماوية يحمل معنى عظيما ومقدسا

بالصور

وداعًا للألم.. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف وجع الدورة الشهرية دون مُسكنات

وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية
وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية
وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية

فى عيد ميلاد وفاء سالم .. اكتشفها عاطف سالم وبدايتها كانت مع أحمد زكي

وفاء سالم
وفاء سالم
وفاء سالم

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. إليك ما يجب فعله فورًا قبل الوصول للطبيب

ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟
ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟
ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟

تعاني من إدمان السكر؟.. إليك 7 أطعمة تقلل شهيتك للحلويات بدون حرمان

أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات
أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات
أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد