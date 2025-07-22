اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال بغزة

عقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا اليوم على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية في القاهرة، وذلك بناء على طلب رسمي من دولة فلسطين، لمناقشة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والوضع الإنساني المتدهور الذي يعاني منه المدنيون.

وذكرت سلسبيل سليم، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع شهد مشاركة عربية واسعة، وألقى مندوب الأردن كلمة قوية ندد فيها بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، مشيرًا إلى معاناة الفلسطينيين من الحصار والمجاعة، واعتداء قوات الاحتلال على من يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية.

مطالب بتحرك عربي ودولي عاجل

وطالب المندوب الأردني ودول عربية أخرى، خلال الجلسة، بضرورة وجود تحرك عربي ودولي فاعل لوقف هذه الانتهاكات، وتطبيق القانون الدولي الإنساني لحماية السكان تحت الاحتلال.

كما أُكد على رفض أي مساس بالمقدسات، سواء الإسلامية أو المسيحية.

تصعيد خطير في ملف المسجد الإبراهيمي

ونددت بعض الدول بمحاولات الاحتلال نقل صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي للمستوطنين، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مما يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا.