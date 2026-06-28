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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كل نقطة دم أمل في حياة.. محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة غدا في حملة تبرعك حياة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

“كل نقطة دم.. أمل في حياة”.. بهذه الرسالة، دعا اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أبناء المحافظة إلى المشاركة في الحملة القومية «تبرعك حياة» للتبرع بالدم، والتي تنطلق غدًا الإثنين 29 يونيو 2026، تحت رعاية المحافظة ومديرية الشؤون الصحية بالغربية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك من خلال بنوك الدم الثابتة والحملات المتنقلة المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن التبرع بالدم يعد من أسمى صور العطاء الإنساني، لما يمثله من دعم مباشر للمرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى نقل الدم، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتعزيز مخزون بنوك الدم بالمستشفيات، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية في هذا العمل الإنساني النبيل.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشؤون الصحية وفرت عددًا من نقاط التبرع بمختلف أنحاء المحافظة، تشمل المستشفيات وبنوك الدم والحملات المتنقلة والميادين والأندية ومراكز الشباب، بما يتيح للمواطنين المشاركة بسهولة، مؤكدًا أن جميع الفرق الطبية على استعداد كامل لاستقبال المتبرعين وتقديم الخدمة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

تحسين خدمات علاجية 

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة تستهدف زيادة مخزون أكياس الدم لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع بنوك الدم والفرق الطبية تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة قبل التبرع، داعيًا أبناء الغربية إلى المشاركة الإيجابية، لأن مساهمة كل متبرع قد تكون سببًا في إنقاذ حياة مريض يحتاج إلى نقل الدم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات التبرع بالدم إنقاذ حياة مريض

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