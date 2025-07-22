طارق يحيي: أحمد فتوح محتاج قرصة ودن

أبدى طارق يحيى، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، استياءه من التصرفات الأخيرة التي صدرت عن اللاعب أحمد فتوح، بعد حضوره إحدى الحفلات وغيابه عن معسكر الفريق، مطالبًا إياه بتحمل المسؤولية والانضباط داخل منظومة النادي.

وفي تصريحات إذاعية، أكد يحيى أن الزمالك يسير بخطى جيدة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجماهير تأمل أن تكون الصفقات الجديدة إضافة قوية للفريق.



وقال: "نحن سعداء بما يحدث مؤخرًا داخل النادي، ورغم وجود بعض الملاحظات، إلا أن الوضع يستحق التشجيع، وعلينا تجاوز السلبيات البسيطة".

كما شدد على ضرورة منح المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا الوقت الكافي للتعرف على إمكانيات لاعبيه، متابعًا: "كنت أتمنى أن يبدأ المعسكر الإعدادي والمباريات الودية في وقت أبكر، حتى تكون الفائدة أكبر".

رسالة مباشرة لأحمد فتوح

وفيما يتعلق بأزمة فتوح، علّق طارق يحيى قائلًا:

"لا أفهم لماذا يتصرف بهذه الطريقة، هو يلعب لنادٍ كبير بحجم الزمالك ويجب أن يدرك تبعات ذلك"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصرفات قد تؤثر سلبًا على مستقبله المهني.

ووجّه له نصيحة لافتة بقوله: "أنت بحاجة لشخص ناضج في حياتك يقدم لك النصيحة، والزواج ربما يساعدك على التوازن والهدوء"، مضيفًا: "استمرار هذا السلوك قد يضع نهاية مبكرة لمسيرتك".

وفي ختام حديثه، طالب يحيى مجلس إدارة الزمالك بالتدخل بشكل أكثر حزمًا، معلقًا: "أحمد فتوح يحتاج إلى (قرصة ودن كبيرة)، تكرار الأخطاء يدل على أن هناك مشكلة حقيقية، ويجب التعامل معها بحزم".