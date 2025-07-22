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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

للوقاية من الحسد.. الكحل سر فرعوني لتحصين الأطفال من الطاقات السلبية

الحسد
الحسد
علي مكي

قالت خبيرة الطاقة سونيا الحبال إن العين هي أول ما يتأثر بالطاقة لدى الإنسان، حتى قبل أن يبدأ في الرؤية الواضحة بعد الولادة، مشيرة إلى أن الأطفال حديثي الولادة تكون هالة أعينهم مفتوحة جدًا، ما يجعلهم أكثر عرضة لاستقبال الطاقات المحيطة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الطفل خلال أول أربعين يومًا تقريبًا لا يرى بوضوح، لكنه يستقبل الطاقة من خلال عينيه، مضيفة: "كتير من الأمهات بيلاحظوا أطفالهم بيضحكوا أو بيعيطوا فجأة، وهم مركزين في مكان مش واضح، وده ناتج عن استقبال طاقي مش بالضرورة مرئي".

وأشارت الحبال إلى أن الجدات قديمًا كن يكحلن الأطفال بالكحل الطبيعي، وذلك ليس فقط بغرض الزينة بل لتحصينهم من الحسد والطاقة السلبية، موضحة أن هذه العادة تعود إلى عصور الفراعنة وكانت تعتبر من الوسائل المستحبّة لحماية العين.

ودعت الحبال كل من يستخدم العدسات أو يرتدي نظارات بلون فاتح إلى التحصين اليومي بماء الورد وقراءة الأذكار قبل مغادرة المنزل، لافتة إلى أن هالة العين الفاتحة تجذب الأنظار والطاقة بشكل كبير، سواء بقصد أو دون قصد.

الحسد سونيا الحبال الكحل الفراعنة

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