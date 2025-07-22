ربنا مش بيضيع تعب حد.. الحاصلة على المركز الثامن علمي علوم: نفسي أدخل طب قصر العيني

أبدت الطالبة جنى إبراهيم خليل إبراهيم محمد سالم، الحاصلة على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم)، فرحتها الكبيرة بتفوقها.

وقالت جنى، خلال لقائها مع مراسل "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز : “ مكنتش متوقعة إني أطلع من أوائل الثانوية”.

وأضافت : "نفسي أدخل طب قصر العيني.. ده الحلم اللي مستنياه من زمان، وإن شاء الله يتحقق قريب.. كنت بذاكر وبحاول أعمل اللي عليا، لكن السنة كانت صعبة جدًا، ومع ذلك كنت دايمًا بقول هابذل مجهودي والباقي على ربنا. في أوقات كتير كنت حاسة إني مش قادرة أكمّل، لكن دعم ماما وبابا هو اللي شجعني، كانوا أكبر سند ليا، وكانوا دايمًا ورايا في كل خطوة".

ووجهت جنى رسالة لزملائها من طلاب الثانوية العامة قائلة: "ابذلوا أقصى ما عندكم، ومتقارنوش نفسكم بحد.. كل واحد ليه ظروفه وطريقه، وربنا مش بيضيع تعب حد"، مؤكدة بثقة أن طموحها لا يتوقف عند مجرد دخول الكلية، بل تحلم بأن تصبح طبيبة ناجحة تُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الناس، مشيرة إلى أن رحلة التفوق بدأت ولن تتوقف عند هذا الإنجاز.