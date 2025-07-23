"ابني قدها".. والد السادس على الثانوية العامة يروي كواليس التفوق

في لقاء مؤثر على شاشة قناة "إكسترا نيوز" ضمن برنامج "هذا الصباح"، عبّر الطالب حسن محمد بيومي، الحاصل على المركز السادس في الثانوية العامة، عن امتنانه العميق لوالديه، مشيرًا إلى أن الفضل الأكبر في نجاحه يعود إليهما.

وقال: "لو أستطيع أن أُنسب النجاح لأحد، فـ90% منه يعود إلى والديّ، لقد بذلا جهدًا كبيرًا من أجلي، خاصة والدتي التي كانت تسهر ليلًا لتحضير الطعام".

الدعم العائلي سر النجاح: "ما طلبتش حاجة إلا وكانوا جنبي"

رغم تواضعه الواضح، أكد حسن أن عائلته كانت السند الأساسي طوال عامه الدراسي الحاسم، مشيرًا إلى أنهم لم يتخلوا عنه لحظة، سواء من حيث توفير الكتب أو الدعم النفسي والمعنوي، قائلًا: "كانوا دائمًا إلى جانبي في كل شيء".

الأب يروي اللحظة الفارقة: "حسن قال سيبوني وأنا أتحمّل المسؤولية"

وفي مداخلة هاتفية، عبّر والد حسن، محمد بيومي، عن سعادته الكبيرة بنجاح ابنه، مؤكدًا أن حسن كان صاحب قرار الاعتماد على النفس منذ البداية، وقال: "منذ البداية، قال لنا حسن: دعوا الأمر لي، وسأتولى المسؤولية، وبالفعل، كان على قدر المسؤولية، منضبط وملتزم".

نصيحة للأهالي: "لا تضغطوا على أولادكم.. وراقبوا ميولهم"

وجّه بيومي رسالة صادقة إلى أولياء الأمور، داعيًا إلى الابتعاد عن الضغوط الزائدة، وتهيئة بيئة منزلية هادئة ومشجعة، وأضاف: "لا تجعلوا من الثانوية العامة مصدر توتر دائم في البيت".

وعن لحظة إعلان النتيجة، قال والد حسن مازحًا: “والدته لم تكن تُصدق، وما زلنا نحاول تهدئتها من شدة الفرحة.. كانت لحظة تفوق الوصف”.