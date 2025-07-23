معسكر الإسماعيلي ينطلق.. تعرف على قائمة اللاعبين

غادر صباح اليوم فريق الكرة الأول للإسماعيلي متوجها الي الإسكندرية للانتظام في المعسكر المغلق الذي يستمر حتى مطلع أغسطس المقبل يتخلله ثلاث مباريات وديه.

ويضم المعسكر ٢٩ لاعبا هم: “أحمد عادل عبد المنعم و عبد الله جمال و عبد الرحمن محروس و محمد وجدي و محمد عمار وعبد الرحمن كتكوت ومحمد نصر و محمد زيدان و عبد الكريم مصطفى و نادر فرج و محمود أوتاكا و خالد النبريصي و مروان حمدي محمد خطاري و عبد الرحمن الدح و على الملواني و محمد عبد السميع و حماده صلاح و عمر القط و عبدالله محمد و محمد بحيري و حسن منصور و عمرو سعيد و محمد عبد الرازق و محمد إيهاب و جيرالد كوبر ( النيجيري) عبدالله هشام و محمد سمير و أنور عبد السلام”.