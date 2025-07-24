سقوط طفل من أعلى سطح عقار بمحاولة سرقة في أخميم بسوهاج

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج واقعة سقوط طفل من أعلى سطح عقار تحت الإنشاء، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وتم نقله في حالة خطيرة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل من أعلى سطح عقار بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط المدعو "محمد ح.م.ا.ا"، 13 عامًا، عاطل، ويقيم بدائرة المركز، من الطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة.

ونزيف بالمخ، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

بسؤال كل من مالك العقار "صبري ك.ب.م"، 50 عامًا، مقاول، وشاهد الواقعة "كرم م.ع.ا"، 55 عامًا، مبيض محارة، أفادا بأنهما كانا يقومان ببعض الأعمال داخل العقار، وفوجئا بالمذكور أثناء محاولته سرقة بعض الأسلاك الكهربائية.

وعند مشاهدته لهما حاول القفز إلى سطح عقار مجاور، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الواقعة.

كما أيدت والدة المصاب، المدعوة "كريمة ص.م"، 45 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، مضمون ما سبق، وأكدت أن نجلها معتاد الصعود لأسطح العقارات وسرقة الخردة، ونفت وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.