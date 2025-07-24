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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : دعم صناعات السكر ضربة البداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي

صناعات السكر
صناعات السكر
فريدة محمد

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب القضايا المهمة التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تطوير قطاع صناعة السكر في مصر وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمثابة ضربة البداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر ولحماية الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في واحدة من اهم السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن يوميًا


وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لمضاعفة زراعات قصب السكر والبنجر ليس لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من السكر ولكن الاتجاه نحو تصدير كميات كبيرة من السكر خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعى الزراعة والصناعة واهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي الذى يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة في سلاسل الإمداد للسلع الغذائية، مؤكدًا أن دعم صناعة السكر محليًا يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وعدم اللجوء الى استيراد السكر للحد من الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الاجنبية.


وطالب المهندس حسن المير من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لمضاعفة ورفع إنتاجية الفدان من القصب والبنجر وتطوير مصانع السكر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة مع وجود بنية صناعية قوية مثل شركة السكر والصناعات التكاملية التي تملك 8 مصانع للقصب ومجمع صناعي متكامل في الجيزة مشيراً إلى ضرورة وضع سياسات حكومية جديدة لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للقصب والبنجر مثل إنتاج الإيثانول، والعلف الحيواني، والورق، والأسمدة مع الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويعزز من تنافسية وتصدير المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة

مجلس النواب المهندس حسن المير القضايا المهمة الدكتور مصطفى مدبولي

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