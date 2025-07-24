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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متبقيات المبيدات يستقبل العينات ويصدر النتائج لأكثر من 800 عينة خلال إجازة ثورة يوليو

تحليل بقايا المبيدات
تحليل بقايا المبيدات
شيماء مجدي

واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الذي يتزامن مع الإجازة الرسمية لثورة يوليو المجيدة، لاستلام عينات المنتجات الغذائية والتصديرية من عملاءها وإصدار شهادات النتائج لهم.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة العمل في أيام الإجازات، وضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، حرصا على مصالحهم، إضافة الى دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية وتنافسية المنتجات.

واضافت مدير المعمل إلى أنه تم على مدار اليوم استقبال العينات من عملاءه وإصدار النتائج لأكثر من 800 عينة، من المنتجات والسلع الغذائية والتصديرية المختلفة، وذلك في إطار دور المعمل وحرصه على المساهمة في منظومة دعم الصادرات الزراعية المصرية،  وضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، فضلا عن حرصه على عدم توقف جهود الفحص والتحليل لضمان عدم تعطل مصالح عملاءه.

الرقابة على المنتجات الزراعية


وأكدت عبداللاه على الدور المحوري الذي يلعبه المعمل  في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للتصدير أو للسوق المحلي، مشيرة إلى أنه خلال أيام العطلات الرسمية تتواجد أطقم العمل المختلفة من باحثين وفنيين وإداريين كل في تخصصه وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء الاجازات، مشيرة الى أن المعمل يقوم بتحليل أكثر من 680 ملوث بمختلف الأقسام، كما يعتبر هو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية من الإتحاد الأوروبي في الأيزو 17025 منذ أكثر من 28 عام كما أنه حاصل على الإعتماد من جهة الإعتماد الوطنية الإيجاك ومن جهة الإعتماد الأمريكية.

المعمل المركزي متبقيات المبيدات العناصر الثقيلة الأغذية الزراعة

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