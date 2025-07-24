قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية والهجرة يناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مالي في باماكو
بمناسبة عيد ميلادها..دينا فؤاد توجه الشكر والاعتذار لجمهورها | تفاصيل
أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور
ذروة أحمال غير مسبوقة.. مصر تسجل الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء
السكك الحديدية تنهي خدمة مشرف قطار ورئيس وردية خدمات بعد وقائع تقصير في المنوفية وأسوان
تامر حبيب يكشف سر بداية فيلم تيمور وشفيقة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا حار ليلا والعظمى بالقاهرة 40
كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا في تنسيق الجامعات 2025
مكتب نتنياهو: عودة فريق التفاوض للتشاور في إسرائيل بعد رد حماس
القبض على سايس تعدى على مواطن رفض دفع أجرة ركن السيارة بالمعادي
الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في هذا الزمان
بحضور رموز الأزهر والإفتاء.. وزير الأوقاف السابق يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة مجتمعية من حزب حماة وطن بورفؤاد تعلن بدء زراعة أعمدة إنارة عامة بطريق جمال عبد الناصر

بدء زراعة عدد من أعمدة الإنارة العامة بطريق جمال عبد الناصر
بدء زراعة عدد من أعمدة الإنارة العامة بطريق جمال عبد الناصر
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، عن بدء زراعة عدد من أعمدة الإنارة العامة بنطاق شارع جمال عبد الناصر من خلال الشراكة المجتمعية لحزب حماة الوطن، جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد، والأستاذ عمرو بهجت الأمين العام المساعد بالحزب، المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.

تنفيذًا لتكليفات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد،  للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات الإنارة علي الطرق العامة حرصًا علي سلامة المركبات والمارة خلال فترة الليل.

بدء زراعة عدد من أعمدة الإنارة العامة بطريق جمال عبد الناصر بمدينة بورفؤاد

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هناك تواصل مستمر مع الكيانات الحزبية بالمحافظة بما يحقق التعاون المثمر والوقوف على ٱراء ومتطلبات أبناء المدينة، لافتاً أن الأجهزة التنفيذية تقدم كافة الدعم والتعاون البناء تحقيقاً لمصلحة المواطن في المقام الأول.

لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الخدمات، والمرافق والمشروعات التنموية على أرض المدينة، وإلى دورها البالغ في الحفاظ على ما يتم من إنجازات، في كافة القطاعات،  مؤكدا على أهمية التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن، والارتقاء بسبل المعيشة.

بورفؤاد بورسعيد جمال عبد الناصر حماة وطن شراكة مجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

غزة

تحسين الأسطل: الاحتلال يمنع دخول الصحفيين الأجانب لإخفاء جرائمه في غزة

الرئيس الفلسطيني

عباس: لن نخضع لسياسات الخنق والتجويع واستمرار الوضع الراهن جريمة حرب

البنك المركزي الأوروبي

"المركزي الأوروبي" يتجه لتثبيت الفائدة وسط تفاؤل بالمفاوضات الأمريكية

بالصور

7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد