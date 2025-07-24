بمشاركة مجتمعية من حزب حماة وطن بورفؤاد تعلن بدء زراعة أعمدة إنارة عامة بطريق جمال عبد الناصر

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، عن بدء زراعة عدد من أعمدة الإنارة العامة بنطاق شارع جمال عبد الناصر من خلال الشراكة المجتمعية لحزب حماة الوطن، جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد، والأستاذ عمرو بهجت الأمين العام المساعد بالحزب، المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.

تنفيذًا لتكليفات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات الإنارة علي الطرق العامة حرصًا علي سلامة المركبات والمارة خلال فترة الليل.

بدء زراعة عدد من أعمدة الإنارة العامة بطريق جمال عبد الناصر بمدينة بورفؤاد

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هناك تواصل مستمر مع الكيانات الحزبية بالمحافظة بما يحقق التعاون المثمر والوقوف على ٱراء ومتطلبات أبناء المدينة، لافتاً أن الأجهزة التنفيذية تقدم كافة الدعم والتعاون البناء تحقيقاً لمصلحة المواطن في المقام الأول.

لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الخدمات، والمرافق والمشروعات التنموية على أرض المدينة، وإلى دورها البالغ في الحفاظ على ما يتم من إنجازات، في كافة القطاعات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن، والارتقاء بسبل المعيشة.