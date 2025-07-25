بعيدا عن كليات القمة.. برامج جامعية تفتح آفاقا جديدة للطلاب

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن وجود العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التي توفر فرصا متميزة للطلاب بعيدًا عن مفهوم "كليات القمة" التقليدي، مشيرًا إلى أن هذه المسارات باتت مطلوبة بشدة في سوق العمل.

وأشار هندي، خلال مداخلته ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مجالات مثل التكنولوجيا المالية، والكتابة الإبداعية، والهندسة المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية، التي لا تتطلب مجاميع مرتفعة لكنها توفر مستقبلا واعدا وفرصا تنافسية كبيرة.

وأضاف أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة، ما يجعل تطوير الأحلام والمرونة في تعديل الأهداف أمرا ضروريا، داعيا الطلاب إلى التمسك بالشغف والاستعداد الدائم لاكتساب المهارات وتطوير الذات.