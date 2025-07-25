قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم
عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام الصحة والفراغ قبل فوات الأوان
الحياة مليئة بالاختيارات.. استشاري نفسي: مجموع الثانوية ليس نهاية المطاف
كولومبيا تعلن اعتراض أي سفن فحم متجهة إلى إسرائيل
ما هي أحب الأعمال وأفضلها في الأشهر الحرم؟.. أستاذ حديث يرد
قبل الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ.. 10 معلومات تهمك
الأرصاد السعودية تحذر من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق
السر في الأكل.. ازاي تحمي شعرك من التساقط بنظام غذائي سحري
محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
فصل الكهرباء عن 8 مناطق في نجع حمادي.. المواعيد والأماكن
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بسبب ارتفاع حرارة الجو... فيديو
قربات يوم الجمعة.. وصايا نبوية تسهل طريقك إلى الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحياة مليئة بالاختيارات.. استشاري نفسي: مجموع الثانوية ليس نهاية المطاف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن مجموع الثانوية العامة لا يجب أن يكون العامل الوحيد في اختيار الطلاب لمستقبلهم الجامعي، مشددا على أهمية اتخاذ القرار بعقلانية بعيدًا عن الضغوط الأسرية والانفعالات.

وأوضح هندي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أن ترتيب الرغبات الجامعية يجب أن يعتمد على ميول الطالب ومهاراته، وليس على المجموع أو ما يفضله الأهل. 

وقال: "الحياة مليئة بالاختيارات، لكن القرار الخاطئ قد يضع الإنسان على طريق لا يناسبه، تمامًا مثل اختيار شريك الحياة أو المجال المهني."

وشدد على أن كلية القمة الحقيقية هي تلك التي تمنح الطالب فرصة للتفوق وتحقيق ذاته، وليس مجرد اسم أو مكانة اجتماعية.

الثانوية العامة الصحة النفسية الرغبات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الأرصاد

أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

دار الإفتاء

بعد تصريحات سعاد صالح.. الإفتاء: تعاطي الحشيش محرم شرعًا

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

الزواج

وصفة سحرية مجربة لكل من تأخر زواجها.. اقرأيها كل ليلة جمعة

جامعة الازهر

عالم أزهري: نشر الخصوصيات على السوشيال ميديا مخالفة للدين والعقل

د. أيمن أبو عمر

كيف نتعلم إدارة الوقت؟ أيمن أبو عمر يجيب

بالصور

قاوم المرض بابتسامة.. محطات في ذكرى حاوي الشاشة فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

إيلون ماسك يطلق "ادعاء مجنون" آخر بشأن خدمة روبوتاكسي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

جوري بكر تخطف الأنظار خلال العطلة الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

تصدرت التريند.. زوجة محمد حماقي حديث السوشيال ميديا

زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد