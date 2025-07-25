الحياة مليئة بالاختيارات.. استشاري نفسي: مجموع الثانوية ليس نهاية المطاف

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن مجموع الثانوية العامة لا يجب أن يكون العامل الوحيد في اختيار الطلاب لمستقبلهم الجامعي، مشددا على أهمية اتخاذ القرار بعقلانية بعيدًا عن الضغوط الأسرية والانفعالات.

وأوضح هندي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أن ترتيب الرغبات الجامعية يجب أن يعتمد على ميول الطالب ومهاراته، وليس على المجموع أو ما يفضله الأهل.

وقال: "الحياة مليئة بالاختيارات، لكن القرار الخاطئ قد يضع الإنسان على طريق لا يناسبه، تمامًا مثل اختيار شريك الحياة أو المجال المهني."

وشدد على أن كلية القمة الحقيقية هي تلك التي تمنح الطالب فرصة للتفوق وتحقيق ذاته، وليس مجرد اسم أو مكانة اجتماعية.