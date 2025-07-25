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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
محمد صبيح

سجلت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسط وفرة في المعروض وتوسع في ضخ الكميات من قبل منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وأفاد عدد من التجار بأن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي في الطلب، في حين تواصل منافذ الدولة طرح اللحوم بأسعار تنافسية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي زيادات خلال الأيام الماضية.

وفيما يلي متوسط أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 يوليو 2025

اللحوم البلدية الكندوز من 310 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

اللحوم البلدي المفرومة من 320 إلى 370 جنيهًا للكيلو حسب درجة التصنيف.

اللحم البتلو من 380 إلى 420 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه للكيلو.

الريش الضاني البلدي من 390 إلى 450 جنيهًا للكيلو.


أسعار اللحوم المستوردة :


اللحوم الضأن المستورد المبرد من 195 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

الكندوز المستورد المجمد من 170 إلى 195 جنيهًا للكيلو.

اللحم البرازيلي المجمد من 160 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

الكبدة المجمدة المستوردة من 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر منافذها الرسمية كميات كبيرة من اللحوم السودانية الحية بسعر 220 جنيهًا للكيلو، إلى جانب طرح لحوم مجمدة بأسعار مخفضة ضمن معارض «أهلاً عيد الأضحى» المنتشرة في المحافظات.

وأكد مسؤولو منافذ التوزيع أن المعروض من اللحوم بأنواعها يكفي لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة الحالية، ولا توجد مؤشرات على ارتفاع الأسعار في ظل ثبات التكلفة الاستيرادية وهدوء أسعار الأعلاف نسبيًا.

اللحوم البلدية اللحم البتلو اللحوم البلدي

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