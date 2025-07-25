إنقاذ مريضة من بتر ذراعها .. طاقم مستشفى السنبلاوين يسطّرون ملحمة جديدة

استطاع الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين العام ، تسطير ملحمة طبية ، بعد انقاذ مريضة من بتر ذراعها .



وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه تم إجراء قسطرة لمريضة تعاني من جلطات حادة بالشرايين والقلب وإنقاذ ذراعها من البتر ، حيث كانت تعاني من جلطة في شرايين الطرف العلوي الأيمن ورفرفة أذينية بالقلب مع جلطة بالقلب

تم عمل دوبلر ملون وتبين وجود جلطات في الشرايين للطرف العلوي الأيمن

تم تسليك الشرايين باستخدام البنج الموضعي.

إعادة التروية الدموية للطرف العلوي



وقام الفريق الطبي بـ إعادة التروية الدموية للطرف العلوي وإنقاذ الذراع من البتر

حالة المريضة مستقرة وتحت المتابعة لملاحظة استجابة العضلات لإعادة التروية

يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي





