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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ملهى ليلي.. مفاجأة جديدة بشأن واقعة قبلة راغب علامة لفتاة

راغب علامة
راغب علامة

قال الناقد الفني عماد يسري، إنه تواصل هاتفيًا مع المطرب راغب علامة، لمعرفة التفاصيل الأخيرة الخاصة بوقفه عن الغناء في مصر، وأكد أنه لم يكن يغني في حفلة، وأنه ليس عضوًا بنقابة الموسيقيين المصرية.

وأضاف يسري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المطرب راغب علامة لم يكن يغني في حفلة كما يتوقع الكثير، ولكن كان يغني في مكان سهر ليلي بمنطقة الساحل الشمالي «ملهى ليلي».

ولفت إلى أن المطرب كان يغني في ملهى ليلي شهير، وأن دخول هذا المكان يكون لأشخاص محددين، ودخوله يكون بشروط، منها عدم دخول الأطفال، وأن هذه الفقرات لا تعرض عبر القنوات الفضائية.

وفي وقت سابق علق مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على أزمة حفلة راغب علامة قائلا : مفيش حل غير لما راغب ييجى النقابة ونقعد ونتكلم ونتناقش.

وأضاف كامل أن مصر لديها فنانون كبار ولازم نراعى الآداب العامة والذوق العام ومفيش تعنت ضد أى حد .

وتابع كامل قائلا: فيه واحد تافه وسفيه بيقول على مصطفى كامل اللى اشتغل مع كبار فنانين مصر أن كل همه ان راغب علامة ييجى النقابة .

وتابع قائلا : أنا ابن راجل عسكرى والحال المايل ميعجبنيش ولا أقبل بأى خطأ كبير ولا بد أن يكون هناك وقفة والسوشيال ميديا لا تحركنى.

وأوضح كامل أن قرار أزمة حفلة راغب علامة ليس قرارى فقط وإنما قرار أعضاء النقابة المنتخبة ودى مش نقابة مصطفى كامل.

راغب علامة نقابة الموسيقيين عماد يسري مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الموسيقيين

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